انطلقت أول من امس منافسات بطولة دوري هوكي الجليد للرجال موسم (2022-2023) بمشاركة خمسة فرق وتمتد لـ15 جولة ينظمها نادي الألعاب الشتوية على صالة النادي بمنطقة بيان.



وجمعت أولى مباريات البطولة فريقي فالكون وموسادز، وأسفرت عن فوز الأول 8-1 بعد أن فرض أفضليته الكاملة على أشواط المباراة الثلاثة، فيما جمعت المباراة الثانية فريقي ستارز حامل اللقب وكاملز وانتهت بفوز الأول 8/2.



وقال رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي في تصريح على هامش انطلاق المنافسات، إن هذه البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي في هذه اللعبة، مشيرا الى ان النادي سينظم ايضا النسخة النسائية من البطولة والتي ستبدأ الاحد المقبل بمشاركة أربعة فرق وهي دايمنز، وقلاديتر، ووبلو ويفز، ووايلد كاتس.



وأضاف ان هذه البطولات تقام وفق نظام وقوانين الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد وستتواصل تباعا وفق جدول تم إعداده من اللجنة الفنية التابعة للنادي حتى اختتام منافساتها، مشيدا بالتزام جميع الفرق وحرصهم على المشاركة الفاعلة في الموسم الرياضي المحلي.



وذكر ان للبطولات المحلية أهمية بالغة كونها تحدد اختيار لاعبي المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.