شارك عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة م.يوسف الرامزي في برنامج «نموذج الأمم المتحدة الأكاديمي» الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في الكويت مع المدارس والأكاديميين، وبحضور ممثلين من الجمعية بصفتهم رؤساء لجلسات نموذج الأمم المتحدة الأكاديمي، حيث تمت مناقشة التغير المناخي وأسبابه والحلول وطموح الشباب ليقود العمل المناخي. وقال الرامزي إن برنامج نموذج الأمم المتحدة هو نشاط أكاديمي ينفذه الطلاب بالمدارس ويطبقون فيه آليات عمل الأمم المتحدة ومنها آلية الجمعية العمومية وإصدار القرارات الدولية، وهذا الأمر موجود في جميع أنحاء العالم ومن ثم تستطيع أي مدرسة انتداب النموذج وتطبيقه وتنفيذه لطلابها. وأضاف: يتم تدريب الطلاب على ديبلوماسية الأمم المتحدة، فضلا عن القرارات الدولية وكيفية إصدار القرارات وطرق التباحث والنقاش، وخلال تطبيق النموذج يمثل كل طالب دولة معينة للتدريب على آلية النقاش بين دولة وأخرى، ومن ثم يتم أخذ قرار محايد يتوافق عليه الجميع ويصدرونه كقرار نهائي مر بجميع مراحل البحث والنقاش والتعارض والتوافق.