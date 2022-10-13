العبلاني: «الوطني» لا يدخر أي جهد لتوفير أفضل السبل للحفاظ على صحة موظفيه لأنهم ثروته الحقيقية

الاتفاقية تعزز سهولة وصول الخدمات الطبية لنحو 2000 من موظفي البنك بالمقر الرئيسي

وحدة العناية الطبية للبنك تمتلك تجهيزات عالية المستوى تتماشى مع الاشتراطات الصحية

نشجع موظفينا على تبني أسلوب حياة صحي ونعمل لرفع نسبة الوعي بأهمية الفحوصات الدورية



أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع اتفاقية تعاون مع مستشفى وارة لإدارة وحدة الإسعافات الأولية في المبنى الرئيسي والتي تقدم خدماتها لموظفي البنك، وذلك في إطار إيمانه بأن موظفيه هم أهم أصوله، ولذلك يولي أهمية كبيرة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بحضور مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني، وكذلك الرئيس التنفيذي لمستشفى وارة د.غنيمة العمر.



وتتضمن الاتفاقية توفير الفحوصات الطبية وإجراء تحاليل طبية واستقبال زيارات لأطباء متخصصين في مجالات مختلفة بالإضافة إلى تنظيم ندوات نقاشية توعوية بشكل دوري مع الأطباء تختص بتوعية الموظفين بالعديد من المجالات التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية وأيضا مجالات العناية الأخرى.



وبهذه المناسبة، قال العبلاني: «إن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل فعال في سهولة الوصول للخدمات الطبية التي ستوفرها وحدة الإسعافات الأولية لنحو 2000 موظف في المقر الرئيسي البنك بفضل ما تملكه من تجهيزات عالية المستوى تتماشى مع الاشتراطات والمتطلبات من وزارة الصحة».



وأضاف العبلاني ان بنك الكويت الوطني يتبنى منظورا أوسع لرفاهية ورعاية موظفيه يشمل العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على تهيئة وتشجيع أسلوب حياة صحي ورفع نسبة الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية عبر البرنامج والاستشارات الطبية في الصحة النفسية والعامة من خلال المنصات التفاعلية وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.



وأوضح العبلاني ان الوطني ومن منطلق إدراكه بأهمية تحسين صحة وسلامة أصحاب المصالح الرئيسيين بمن فيهم الموظفون، والعملاء، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من نهج التنمية المستدامة، يعمل باستمرار على تحديث سياسته الخاصة بالصحة والسلامة التي تم وضعها بناء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة.



وأكد أن الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة ترفع شعار «صحة وسلامة موظفينا أولا»، إيمانا منه بأن تحسين صحة الموظفين سينعكس إيجابيا على أدائهم الوظيفي وجودة ما يقدمه البنك من خدمات ومنتجات.



من جانبها، عبرت الرئيسة التنفيذية لمستشفى وارة د.غنيمة العمر عن سعادتها بهذه الشراكة التي تجمع مستشفى وارة بعلامة مصرفية مرموقة ورائدة مثل بنك الكويت الوطني، مؤكدة تطلعها إلى توطيد هذه الشراكة عبر مساعدة البنك في توفير أفضل الخدمات الطبية لموظفيه.



والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية ودعم غير محدود لموظفيه، بما يساعدهم على الارتقاء والتطور الدائم وبناء مستقبل وظيفي مستدام.