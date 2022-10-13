صرحت مديرة مكتب خدمة المواطن في بيت الزكاة حنان روغني بأن المكتب يستقبل جمهوره من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا بفرعي جنوب السرة والجهراء، ويعتبر هذا المكتب وسيطا بين بيت الزكاة من جهة والمراجعين والعملاء من جهة أخرى. ويقوم المكتب باستقبال المراجعين من الأفراد والمؤسسات وتزويدهم بالإصدارات والنشرات التوعوية التي تخص الزكاة وغيرها من أمور يقوم ويساهم بها بيت الزكاة، بالإضافة إلى القيام بجميع أنواع الطلبات المقدمة سواء كانت (شكر ـ اقتراح ـ مبادرة ـ دعم ـ استفسار ـ مساعدة ـ تظلم ـ انتقاد ـ شكوى) كذلك يحرص المكتب على عمل احصائيات وتقارير دورية ودراسات ومتابعتها مع الجهات المعنية لرفع مستوى إدارات البيت بالإضافة إلى معرفة مستوى رضا العملاء.



ويتلقى المكتب اقتراحات وشكاوى الجمهور ويقوم بمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الوحدات والإدارات المختصة لدى البيت، ويتم تقديم الشكوى عن طريق تعبئة نموذج خاص، ومن ثم إرسال الطلب إلى المسؤول المباشر للإدارة المختصة ومتابعة الطلب حتى الانتهاء منه وإبلاغ صاحب الشكوى بالنتيجة ويتم بعد ذلك إغلاق ملف الشكوى.



واختتمت الروغني بأن كلا من بيت الزكاة ومكتب خدمة المواطن يعمل على تقديم أفضل الخدمات والتواصل والاستجابة السريعة لكل من المراجعين والعملاء بهدف تطوير جودة العمل المقدم بما يعوaد على البيت بالتقدم وعلى الجمهور بالفائدة.