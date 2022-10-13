في سلسلة جديدة ومبهجة من فنون الطهي، يقدم فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع ألذ وأشهى المأكولات المغربية في أجواء مميزة في الهواء الطلق في مطعم البندر الكائن في الطابق الرابع. وانطلقت هذه السلسلة المميزة أمس من الساعة 7 إلى 11 مساء، لتعرض الأطباق الأصيلة وكرم الضيافة، الذي تشتهر به الثقافة المغربية في أجواء مفتوحة في الهواء الطلق بجوار حوض السباحة المميز.



وفي الفترة الواقعة بين 12 و21 أكتوبر، يقدم رئيس الطهاة رشيد أوزكيت من منتجع فورسيزونز مراكش فعالية «مطبخ القلب المغربي الأصيل»، وهي عبارة عن مأكولات مغربية أصيلة تطهى بشغف في أجواء مفعمة بالبهجة والمشاركة التي تقوم عليها الضيافة المغربية. رشيد أوزكيت هو طاه مخضرم يتمتع بخبرة طويلة تمتد لـ 25 عاما في القصور والمطاعم الكبرى في فرنسا والمغرب، كما قدم خدماته للقصر الملكي في المغرب، وحصل على إشادة لإبداعاته البسيطة واللذيذة التي تعكس روعة فن الطهي المغربي. وكل ذلك باستخدام التوابل المغربية الأصيلة المستوردة من المغرب. واعتبارا من 28 أكتوبر، ستستمر ليالي «نكهة المغرب» التي ينظمها مطعم البندر مساء كل أربعاء لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف الشيف التنفيذي للفندق تييري بابيلييه، الذي تمتد خبرته الدولية إلى 15 عاما، وتشمل فترات عمل مميزة في منتجع فورسيزونز مراكش وفندق فورسيزونز الدار البيضاء.



صممت قوائم «نهكة المغرب» الفخمة بحيث يمكن مشاركتها، وتقدم من المطبخ إلى المائدة في أدوات المائدة الخزفية المغربية الجميلة. ومن بين العديد من النكهات والمأكولات اللذيذة، يمكن للضيوف الاستمتاع بباذنجان الزعلوك والشكشوكة، والسمبوسة المتنوعة مع جبن الماعز ولحم البقر المفروم، والمأكولات البحرية، والحريرة مع التمر، وطاجن الدجاج ولحم الضأن، المليء بنكهات التوابل اللذيذة، والبرقوق المجفف، والزيتون، والليمون المنعش.