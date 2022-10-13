عبدالله قنيص



أسفرت حملة مشتركة بين بلدية الكويت ممثلة في مركز الفحيحيل وإسناد من مديرية أمن الأحمدي، عن إزالة 20 شاحنة وآلية إنشائية ومركبات أخرى مهملة إلى جانب وضع 56 استيكر وجرى رفع المركبات إلى كراج الحجز.



وبحسب مصدر، فإن شكاوى وردت عن تكدس ساحات مخصصة لمواقف المدارس وساحات أخرى مكدسة بالمركبات والشاحنات ويكاد يكون شبه مغلق،



وعليه قام مدير بلدية حولي نواف المطيري بالإيعاز إلى مركز الفحيحيل بقيادة



رئيس نوبة (أ) محمد قنيص الهاجري ورئيس نوبة (ب) عبدالعزيز العازمي لاتخاذ ما يلزم، حيث تم التواصل مع مديرية أمن الأحمدي، وطلب إسناد وتوجهت فرق العمل وقامت برفع المركبات وإحالتها الى كراج الحجز، ويجري تحرير مخالفات لها، وكذلك وضع 56 ستيكر على مركبات مهملة.