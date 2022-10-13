مبارك التنيب



خلصت التحريات المتعلقة ببلاغ اتهم فيه مواطن زوجته السابقة وطليقته بنشر صور عارية له بأن المدعى عليها وشقيقها لم يقوما بنشر صورته عاريا، وإنما ارفقت الصورة في ملف قضية تقدمت بها الزوجة للحصول على حكم بالطلاق عقب خلافات، كما اكد التقرير الامني ان «الطليقة وشقيقها لم يشهرا بالمدعي، كما زعم في القضية التي تقدم بها.



وكان مواطن يبلغ من العمر 42 عاما تقدم الى مخفر ميدان حولي وسجل قضية بعنوان (إساءة استعمال هاتف والتشهير) وأبلغ عن قيام طليقته بتداول صورة خاصة به وهو عار تماما وكذلك رسائل صوتية خاصة تعود له عبر برنامج الواتساب وأنها قدمت هذه الصورة وتلك الرسائل للمحكمة، وتمكنت بهذه الوسيلة من ان يصدر حكم لصالحها، مؤكدا على ان هذا التصرف اوقع في نفسه استشعار الحرج والإهانة والتشهير.



وعليه، تمت إحالة ملف القضية الى مباحث حولي ليتم استدعاء المدعى عليهما، وبسؤالها عن التهمة انكرتها جملة وتفصيلا، وأكدت انها لم تقم بإرسال الصورة محل التحقيق الى اخيها، وأنها ارسلتها للمحامي الخاص بها الذي يترافع عنها بالمحكمة، كما أنكر شقيق المدعى عليها ما نسب اليه من اتهام جملة وتفصيلا، وأفاد بأن اقوال وادعاءات الشاكي غير صحيحة. وبإجراء المزيد من التحريات تبين أن الشاكي غير صادق في أقواله وأن ادعاءه وأنه توجد قضايا بين الشاكي والمذكورين اعلاه متداولة بالمحاكم، ولا توجد واقعة اساءة استخدام هاتف وتشهير. هذا، وتمت إحالة قضية الزوج الى المحكمة مرفقا فيها اقوال المدعي وتحريات المباحث.