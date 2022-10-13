سعود عبدالعزيز



تمكنت رجال قوة الإطفاء يوم أمس من إخماد حريق اندلع في مهملات قريبة من عمارة بمنطقة حولي، حيث تطور الحريق الى التهام مركبة وامتد الى إلحاق تلفيات بالواجهة الخارجية للعمارة.



هذا، وقامت فرق الاطفاء بإخلاء العمارة من السكان وإخماده دون وقوع أي إصابات. من جهة اخرى، تعاملت فرقة إطفاء مركز مشرف عصر امس مع حريق اندلع في 4 مركبات أمام أحد المنازل بمنطقة مشرف. وأوضحت الإدارة أن رجال الإطفاء تعاملوا مع الحادث وتمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع أي اصابات. هذا، وحضر إلى الموقع ضباط إدارة تحقيقات الحوادث للوقوف على أسباب الحريق.



هذا وقد حضر الى موقعي الحريق ضباط إدارة تحقيقات الحوادث وضباط قطاع الوقاية للوقوف على أسباب الحريقين والكشف على الاشتراطات الوقائية.