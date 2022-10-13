محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، إلى النيابة العامة امس تاجرين للمواد المخدرة، وأرفق في ملف الإحالة نحو 10 كيلوغرامات «حشيش وكيميكال وشبو» إلى جانب مبلغ مالي حصيلة بيع تم العثور عليه بحوزة أحدهما. وتأتي الضبطية في إطار حرب شرسة تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى رجال المكافحة عن اتجار وافد آسيوي في المواد المخدرة وحيازته كميات كبيرة منها، فتم التنسيق مع النيابة العامة وجرى استدراج الوافد لبيع نصف كيلو من مخدر الحشيش، ولدى قيامه بتسليم المخدرات وتسلم المبلغ المرقم بعلم من النيابة العامة ألقي القبض عليه، وبالانتقال إلى مسكنه في حولي عثر بداخله على نحو 7 كيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات، إلى جانب 2 ميزان حساس، واعترف الوافد باتجاره في المخدرات.



أما بشأن المتهم الثاني، فقد وردت معلومات عن أن مواطنا يتاجر في المخدرات واستدرج لبيع كمية من مخدر كيميكال ليتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه في محافظة الأحمدي تم العثور على نحو 3 كيلوغرامات من مخدرات متنوعة ومبلغ مالي تجاوز الـ 5 آلاف دينار، حيث اعترف باتجاره في المخدرات وبأن المبالغ المضبوطة هي حصيلة بيع.