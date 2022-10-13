قتل 4 على الأقل وأسر 6 آخرون من عناصر هيئة تحرير الشام خلال اشتباكات على أطراف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد قائد عسكري في المعارضة السورية.



وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن حالة استنفار كبيرة جدا تعيشها مناطق ريف حلب وإدلب جراء مواجهات بين فصائل الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام بعد دفع الهيئة قوات كبيرة إلى منطقة عفرين.



ولفت إلى أن معارك عنيفة متواصلة على أطراف بلدة جنديرس 17 كم جنوب مدينة عفرين وقرية دير بلوط الاستراتيجية، بعد وصول تعزيزات عسكرية من الفيلق الثالث وفرقة المعتصم وفيلق المجد ولواء الوقاص التابعة للجيش الوطني لصد تقدم قوات الهيئة والفصائل المتحالفة معها.



وكشف مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية عن وصول مسؤولين أتراك إلى مدينة عزاز بريف حلب الشمالي.



وقال المصدر لـ (د.ب.أ)، إنه «تم إبلاغ الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع بالدعوة لاجتماع طارئ في مدينة عزاز بعد وصول وزير الداخلية التركي وقادة عسكريين وأمنيين أتراك لبحث وقف التصعيد العسكري في مناطق ريفي حلب وإدلب».



واتهم المصدر هيئة تحرير الشام بـ «البحث عن ذرائع للسيطرة على منطقة جنديرس والوصول إلى قرية الحمام لفتح معبر مع تركيا والوصول إلى قرية براد بريف عفرين الشرقي لفتح معبر مع مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية في ريف حلب الغربي والوصول إلى معابر مع مناطق قوات سوريا الديموقراطية «قسد» في ريف حلب الشرقي».



ودعت منظمة منسقو استجابة سورية في بيان امس جميع الفصائل العسكرية في مناطق ريف حلب وادلب إلى وقف العمليات العسكرية والاعتداءات المتكررة وإبعاد المدنيين عن الصراع.



وأدانت المنظمة «الاعتداءات المتعمدة بحق السكان المدنيين من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار»، وطالبت بـ «ضبط انتشار السلاح بشكل فوري، وإبعاد المدنيين والكوادر والمراكز الإنسانية والحيوية عن خلافاتهم العسكرية».



وأشارت المنظمة إلى نزوح أغلب السكان بـ 10 مخيمات في ريف حلب الشمالي والغربي بسبب المواجهات ومنع بعض أهالي مخيمات أخرى من المغادرة رغم سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.