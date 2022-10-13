بيروت - داود رمال



نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ «الأنباء» عنه حديثه عن «أهمية الاتفاقية التي انجزت في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل»، مؤكدا «أنها ستمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها، إلا أنه تبقى اليوم تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الاموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي».



وأشار الزوار الى أن عون يعتبر «ان انجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته، من أطفاله الى شيوخه»، مشيرا أيضا الى «أنه ابتداء من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين الى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا».



ولفت الزوار الى أن عون يرى «ان الوضع في لبنان تراجع كثيرا، بعدما سقط البلد في هاوية لم تأت مصادفة، بل نتيجة أعمال وتصرفات أوصلته الى ما هو عليه اليوم»، مؤكدا «ان المساعدات التي صرفت للبنان من خلال باريس-1 وباريس-2 وباريس-3 لم تنفع، لسبب أساسي يكمن في عدم تغيير طريقة الحكم، وفي الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات».