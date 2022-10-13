أوعز محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي للمديرين المعنيين بالعمل على إعادة وسائط النقل للعمل يومي الجمعة والسبت في أقرب وقت وتزويد الآليات التي تعمل ضمن المدينة حصرا كمرحلة أولى بكمية المحروقات حسب المسافة التي تقطعها ضمن المسار المحدد لها على خط عملها.



ودعا كريشاتي خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل العامة إلى تشكيل لجنة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية لدراسة تعديل التعرفة التي يطالب بها أصحاب وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح على أن تكون منصفة لأصحاب هذه الوسائل والمواطنين ومعالجة الشكاوى الواردة بالسرعة القصوى في حال التأكد من أنها محقة.



وفي تصريح لصحيفة «الوطن» السورية بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق مازن دباس أنه من المقرر عودة توزيع مادة المازوت يومي الجمعة والسبت وبالتالي عودة عمل السرافيس بالشكل المطلوب بعد توقف دام الشهرين، على أن يتم العمل بالآلية ذاتها المحددة لتزود السرافيس التي تلتزم بخدمة الخطوط بالشكل المطلوب.



ولفت دباس إلى التشدد بحرمان أي سرفيس غير ملتزم بالتزود بالمادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتلاعبين بجهاز ال جي بي إس تصل إلى الإحالة إلى القضاء في حال تكررت المخالفة للمرة الثالثة، وبالتالي لا يوجد تهاون مع هذا الموضوع.



كما أشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي إيقاف بطاقات 280 سرفيسا وصلته رسالة تركيب الجهاز ولم يبادر إلى التركيب، مع معاودة تفعيل البطاقة لجميع السرافيس التي سارعت على الفور إلى تركيب الجهاز، مع العمل على مراقبة واقع خطوط النقل وعمل الباصات والسرافيس ومسار الخطوط وتتبعها ومنح كميات المازوت حسب عمل كل سرفيس من السرافيس، لينعكس ذلك إيجابا على المواطنين.



هذا، وشهدت دمشق تفاوتا في تحسن واقع النقل ببعض الخطوط، علما أن أجرة النقل الرسمية المعتمدة حاليا من المحافظة بالنسبة للخطوط القصيرة تقدر بـ 200 ليرة سورية، وللخطوط الطويلة تصل إلى 300 ليرة، لذا تدرس محافظة دمشق زيادة التعرفة، من دون التصريح حاليا عن مقدارها، بحيث إن الأمر مازال في طور الدراسة.