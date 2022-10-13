عبدالكريم أحمد



تلقـــــت المحكمــــة الدستورية أمس 18 طعنا انتخابيا جديدا، رفعت إجمالي الطعون المقيدة ضد نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي والمراسيم الخاصة بها، إلى 27 طعنا.



وأقام الطعون الجديدة ناخب الدائرة الأولى المحامي مصطفى عيسى ملا يوسف، ومرشح الدائرة الأولى علي عبدالرسول منصور القطان، ومرشحو الدائرة الثانية فهد صياح شايع أبو شيبة وفهد عبدالعزيز فهد المسعود ومحمد مفرج المطيري وخالد عايد جاسم العنزي وأحمد محمد أحمد الحمد، ومرشح الدائرة الثالثة مبارك زيد مبارك العرو، ومرشحـــو الداـــئرة الرابعة ضيـــف الله فضيل ضيف أبو رمية ومبارك بنيه خلــــف العرف وفــــرز محمد فرز الديحاني وعسكر عويد عسكر العنزي، ومرشحو الدائرة الخامســــة مبــــارك عبدالله فهاد العجمي وحمود محمد ناصر الحمدان وفيصل طلق محمد العازمي وأحمد محمد مطلق العتيبي وحمود مبرك بــــراك العازمي.



ويطعن المحامي ملا يوسف بنتائج الدائرة الأولى بصفته ناخبا فيها، فيما يطالب المرشحون الطاعنون بإعلان فوزهم في دوائرهم وببطلان إعلان من حصلوا على مراكزهم، بقول منهم إن عملية الفرز والتجميع شابها خطأ أدى إلى عدم احتساب أصوات لصالحهم.



كما قدم النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد محمد الحمد طعنا بخلاف طعنه المشار إليه، يطالب فيه بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة والمرسومين بقانون 5 و6 لسنـــة 2022 بشأن التصويـــت بتعديل قانون الانتخاب «التصويت بالبطاقــــة المدنيــــة» وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية «ضم المناطق الجديدة»، ومــــا يترتب على ذلــــك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في تاريخ 29 سبتمبر الماضي.



ويتوقع أن تستقبل المحكمة مزيدا من الطعون الانتخابيـــة اليـــــــوم الخميس ومع إغلـــاق باب تلقي الطعـون الأحد المقبـــل.