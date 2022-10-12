القاهرة ـ ناهد إمام

قامت السيدة سارة المطيرى مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالإنابة في القاهرة بتسليم شيك تبرع مقدم من د. ماجدة خليفة اليتامى لصالح الأسر الاولى بالرعاية والأكثر فقرا والأشد احتياجا ممن يتقاضون إعانات مالية شهرية من بيت الزكاة والصدقات المصري، وذلك بقيمة (مليون ومائة وستة وستين الفا وثمانمائة وواحد وثمانين جنيها وسبعة وخمسين قرشا لا غير).



وأضافت المطيرى بأن هذا التبرع يأتي في إطار العمل الخيري الذي يحرص بيت الزكاة الكويتي على تقديمه في جميع المجالات الخيرية المختلفة وحرصا منه على التواصل المستمر لدعم مسيرة بيت الزكاة والصدقات المصري في دعم أنشطته الإنسانية والخيرية.

وأكدت سارة المطيري على استمرار المكتب الكويتي في مواصلة مسيرته الإنسانية والخيرية بجمهورية مصر العربية، وأن مثل هذه الأعمال تعمل على توطيد العلاقات الكويتية المصرية، والتي تعد علامة مضيئة للتعاون والتنسيق في المنطقة العربية.



من جهة أخرى، عبر السيد اللواء محمد عمرو لطفي امين عام بيت الزكاة والصدقات المصري عن عميق شكره وامتنانه على هذا التبرع الكريم، كما وجه شكره للقائمين على ادارة بيت الزكاة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية مشيرا الى ان هذه البادرة الطيبة تعكس مدى العلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين في البلدين الشقيقين مصر والكويت.