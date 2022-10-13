احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بلاعبه المصري المتألق محمد صلاح، بعدما سجل اليوم الأربعاء، أسرع "هاتريك" في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونجح محمد صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال مباراة ليفربول مساء اليوم الأربعاء أمام مضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الليفر بنتيجة 7-1.

وسجل محمد صلاح الأهداف الثلاثة خلال 6 دقائق و12 ثانية فقط، ليصبح الهاتريك الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث جاءت أهداف صلاح في الدقائق 75 و80 و81.

وكتب حساب نادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "6 دقائق و12 ثانية.. الهاتريك الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح استثنائي".

كما احتفى الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على "تويتر" بإنجاز محمد صلاح، وكتب "صلاح يحرز الهاتريك الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا".