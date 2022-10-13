توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الخميس، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 38 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 21 درجة مئوية.

ومن جانبه قال خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان، إن رياح جنوبية شرقية ستهب ابتداء من يوم غد وتستمر إلى يوم الاثنين المقبل حيث تخف الرطوبة خلال الأيام المقبلة لتعود يوم الخميس إلا أن حدة الرطوبة ليس قويا مع انخفاض درجات الحرارة حيث ستكون الأجواء معتدلة والحرارة ستنخفض إلى 35 درجة مئوية وفي الظل ستتراوح بين 20 و22 درجة، أما الأمطار ستبدأ مع بداية شهر نوفمبر.