شاركت مبرة العوازم الخيرية في ملتقى العمل الخيري الإسلامي لمصلحة اللاجئين والنازحين، والذي أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي يوم الأربعاء 12/10/2022

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس إن المبرة تفخر بالمشاركة في مثل هذه المنتديات والملتقيات التي من شأنها إظهار الجهود الإنسانية والإغاثية الكبيرة التي قدمتها الكويت في ملف اللاجئين والنازحين على مستوى العالم.

وثمن البسيس كلمة المستشار طارق الياسين ممثل مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الكويتية التي أكد خلالها على دور الكويت في التفاعل مع متطلبات العمل الإنساني والاغاثي للدول التي أصابتها النكبات والكوارث من خلال عقدها العديد من المؤتمرات الإنسانية بهدف تحصين العمل الإنساني في الخارج وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإغاثية المنوطة بتقديم الدعم والعون للنازحين واللاجئين.

وعلى هامش المنتدى التقى البسيس كلاً من مدير عام بيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد سليمان العازمي، ومراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون عاصم الفيلكاوي، وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية الكويتية.

وكانت مبرة العوازم الخيرية قد تلقت دعوة من القائمين على ملتقى "العمل الخيري الإسلامي لمصلحة اللاجئين والنازحين"، وقد لاقت تلك الدعوة ترحيباً كبيراً من مجلس إدارة المبرة الذي أوفد رئيس مجلس الإدارة حمد البسيس ممثلاً عن المبرة في الملتقى.