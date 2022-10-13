قالت رئيس قسم الأشعة في مستشفى العدان د. لطيفة الكندري، إن اتباع نمط حياة صحي قائم على نظام غذائي متوازن مع ممارسة أنشطة رياضية يساهمان في الوقاية وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأضافت الدكتورة الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس على هامش محاضرة بعنوان (توعية المجتمع بسرطان الثدي) نظمها القسم ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتوعية بسرطان الثدي أن معدل الإصابة بسرطان الثدي بين النساء يقدر ب3ر46 لكل مئة ألف نسمة عالميا واما محليا فيقدر ب4ر53 لكل مئة ألف نسمة إذ تحتل الكويت المرتبة الأولى على مستوى الخليج.

وأوضحت أن المرض يحدث نتيجة خلل في نمو خلايا الثدي بصورة غير طبيعية وتنقسم هذه الخلايا عن الخلايا السليمة وتتراكم بشكل كتلة وقد تنتشر من خلال الثدي إلى العقد اللمفاوية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وأكدت أن أسلوب الحياة غير الصحي وقلة النشاط والسمنة يمكن أن يزيدا خطر الإصابة به بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل العوامل الوراثية أو التعرض للملوثات البيئية والإشعاعات علما ان المرض يصاب به كل من الرجال والإناث لكن الإناث هن أكثر عرضة للإصابة به.

ولفتت إلى أن اتباع نظام صحي قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنوع السرطان ومنها سرطان الثدي خصوصا في حالة اتباع نظام البحر المتوسط الغذائي الذي يركز بشكل أكبر على الأطعمة القائمة على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وكذلك على الأسماك عوضا عن اللحوم الحمراء.

وقالت الكندري إن وزارة الصحة قامت بعمل (البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي بدولة الكويت) تحت شعار (فحصك الآن يعنى الأمان) عن طريق توفير أطباء متخصصين على كفاءة عالية وكادر فني طبي مختص في عمل الماموغرام يتواجدون في (5) مراكز صحية وهي شيخان الفارسي في السرة والزهراء بالزهراء وخيطان الجنوبي والعقيلة والنعيم.

وأشارت إلى أن تلك المراكز تعمل طوال السنة حيث بالإمكان عمل فحص مبكر عن طريق الاتصال وأخذ موعد على الرقم 24620989 أو عن طريق التطبيق (أبلكيشن) KNMSP وعند ظهور أي من الأعراض يمكن التوجه إلى أقرب مستوصف لإجراء الفحوصات اللازمة.