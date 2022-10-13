الشيخ طلال الخالد :لن تتوقف الأجهزة الأمنية عن ضبط مروجيها ومهربيها حتى يتم القضاء على هذه الآفة المدمرة

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص (تجار مخدرات) وبحوزتهم 40 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة و150 ألف قرص نوع كبتاجون وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

واعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد عن تقديره للجهود المستمرة في مكافحة آفة المخدرات، وشدد على بذل المزيد من الجهد للتصدي لهذه الحرب الممنهجة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة ،مؤكدا انه لن تتوقف الأجهزة الأمنية عن ضبط مروجيها ومهربيها حتى حتى يتم القضاء على هذه الآفة المدمرة.