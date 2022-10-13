قال مركز (الشيخ عبدالله السالم) الثقافي، إن متحف الفضاء التابع للمركز سينظم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين فعالية لتسمية الكواكب المكتشفة أخيرا من قبل تليسكوب الفضاء (جيمس ويب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من الاتحاد الفلكي الدولي ومركز العجيري العلمي.

وقال ممثل الاتحاد في الكويت والمشرف على المتاحف بالمركز خالد الجمعان في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن مثل هذا النوع من المشاركات الدولية مهم جدا فمواكبة الأحداث العلمية وينعكس أثره على مستوى الثقافة العلمية ما يسهم في زيادة الادراك لما يحدث من حولنا من تغيرات وتطورت فلكية.

وأضاف الجمعان أن سباق الفضاء لا يزال مستمرا والنتائج والاكتشافات مستمرة بفضل التقدم العلمي والمنافسة الدولية في هذا المجال مؤكدا متابعة المركز للأحداث العلمية المحلية والدولية بشكل مستمر وتنظيم الفعاليات لتغطية ومواكبة كل ما هو جديد.

وأشار إلى تشكيل المركز في أكتوبر الجاري فرقا من المهتمين بمجال علم الفلك والفضاء ووضع المقترحات لتسمية 20 نجما وكوكبا وفق معايير دولية تم تحديدها من قبل الاتحاد الفلكي الدولي المشرف على تسمية الأجرام السماوية.

وذكر أن العديد من دول العالم ستشارك أيضا في هذه الفعالية التي تعد من الفعاليات المميزة باستخدام أحدث تقنيات الفضاء كما ستكون الفعالية بإشراف وتوجيه من قبل عضو الاتحاد الفلكي الدولي.

ويعتبر مركز (الشيخ عبدالله السالم الثقافي) أحد أضخم المراكز الثقافية في المنطقة ويضم العديد من المتاحف ويهدف إلى رفع مستوى الثقافة العلمية لدى الجمهور من خلال الندوات والمحاضرات والفعاليات العلمية.

كما يسعى المركز إلى خلق بيئة حاضنة للفنون والعلوم والثقافة علاوة على دعم الحركة السياحية في دولة الكويت ويمكن التعرف على أنشطة وفعاليات المركز عبر موقعه الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة له.