أثار الفنان اللبناني يوري مرقدي جدلاً واسعاً بين المتابعين، وذلك بعد التلميح إلى اعتزاله وابتعاده عن الساحة الفنية، حيث نشر يوري على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل إنستغرام تعبّر عن الحال التي وصل إليها الفن وكُتب على الصورة أيضاً "اُفضل الفن في العتمة"، وعلق عليها بـ "im out"، وتفاعل كثير من المتابعين مع قرار يوري هذا، مطالبينه بعدم الاستسلام، وكان من التعليقات: "لا تستسلم، نحن نحب غنائك والموسيقى التي تقدمها، حزين جداً أن تأخذ هذا القرار باكرا".

لكن يوري حسم الجدل نهائياً من خلال تصريحات خاصة لموقع one tv اللبناني، حيث كشف مرقدي في اتصال مع تلفزيون "وان"، اعتزاله الفن نهائياً، سواء الغناء أو التمثيل أو الإطلالات الإعلامية، رافضاً الغوص في أي تفاصيل أخرى.

ولمع اسم يوري مرقدي رغم أن مشواره الغنائى قصير، فكان يطل على جمهوره من خلال إصدار أغنية أو ألبوم لكن على فترات متباعدة، ولكن اسمه أصبح معروفًا بشكل كبير في الوسط الفني، من خلال نجاح لأشهر أغنياته وهم "شفتي وصلتي بيا لفين"، و"عربي أنا"، و"بحبك موت"، ورغم الشهرة التي اكتسبها إلا أنه ظل يطرح أعماله بشكل متباعد.