ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون في أميركا مقابل مجموعة متنوعة من السلع والخدمات أكثر من المتوقع في سبتمبر، حيث استمرت ضغوط التضخم في التأثير على الاقتصاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4%، أكثر من تقديرات داو جونز التي كانت عند 0.3%، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

وعلى أساس 12 شهرًا، ارتفع التضخم العام إلى 8.2%، بعيدًا عن ذروته عند حوالي 9%، في يونيو ، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى المستويات منذ أوائل الثمانينيات.

باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6%، مقابل تقدير داو جونز بزيادة 0.4%. ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 6.6%، عن العام الماضي.