أعلنت شركة الطيران الأسترالية كانتاس أيروايز اليوم الخميس عودتها إلى تحقيق الأرباح مع ازدهار الطلب على السفر بعد رفع أغلب القيود المرتبطة باحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، مما ساعد في تعزيز موقف رئيسها التنفيذي آلان جويس، ودفع سهم الشركة لتسجيل أكبر مكاسب يومية خلال عامين ونصف العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أرباح كانتاس أيروايز قبل حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي ستتراوح بين 2ر1 و3ر1 مليار دولار أسترالي (816 مليون دولار أمريكي) لتنهي خسائر نصف سنوية متتالية على مدى عامين ونصف العام بإجمالي 7 مليارات دولار أسترالي.

وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة سيدني أن معدلات إلغاء الرحلات أو تأخير الإقلاع أو فقدان الحقائب تراجعت بشدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن عودة الشركة السريعة إلى تحقيق الأرباح ومستويات ما قبل جائحة كورونا، خففت بعض الضغوط على جويس الذي أصبح هدفا لغضب عام في ظل كفاح شركة الطيران الأسترالية لاستيعاب الزيادة السريعة في حركة السفر بعد جائحة كورونا. ورفض جويس الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ أكثر من 14 عاما الدعوات المتكررة للاستقالة بسبب تراجع الأداء التشغيلي للشركة خلال العام الحالي.