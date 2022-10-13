الكندري: حصول الكويت على العضوية الكاملة في «سيكا» يمثل تطوراً في اتجاهات التعاون السياسي والأمني والثقافي والاقتصادي

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف انضمام الكويت إلى مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) لتصبح بذلك العضو الـ 28 في المنظمة القارية.

وقال الرئيس توكاييف، في كلمة له أمس أثناء أعمال الدورة السادسة لقمة رؤساء الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في العاصمة الكازاخستانية أستانا، ان انضمام الكويت إلى المؤتمر سيعطي زخما كبيرا ودورا فاعلا لمواصلة تطوير وتعزيز المنظمة القارية.

من جانبه، قال سفيرنا لدى كازاخستان د.عمر الكندري في كلمة له خلال المؤتمر، إن حصول الكويت على العضوية الكاملة في «سيكا» يمثل لها نقلة نوعية في مستوى التعاون الإقليمي وتطورا جديدا في اتجاهات التعاون السياسي والأمني والثقافي والاقتصادي إضافة إلى انه يعزز من انفتاح الكويت على هذه القارة.

واضاف ان هذه العضوية ستمنح الكويت فرصة أكبر لخدمة السلم والتعاون والتنمية في آسيا بما يتفق مع مبادئ وتوجهات سياسة الكويت الخارجية التي اعتمدتها منذ زمن طويل.

وأوضح الكندري الذي ترأس وفد الكويت في هذا المؤتمر، ان تلك السياسة ترتكز على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والدعوة الى حلول سلمية للنزاعات الدولية من خلال الحوار والوسائل السلمية والتوسط في النزاعات الإقليمية والدولية وتقديم المساعدات الإنسانية للبلدان المتضررة.

وأعرب عن تقدير الكويت للإسهامات الكبيرة التي قام بها مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) منذ تأسيسه قبل 30 عاما، مشددا على دعم الكويت لتطوير آلية الحوار الآسيوي وتحويل هذا المؤتمر إلى منظمة دولية فاعلة.

وأكد الكندري في هذا السياق التزام الكويت التام بوثائق وأهداف مؤتمر «سيكا»، وفي مقدمتها وثيقة «الماتي» يونيو 2002 وإعلان المبادئ التوجيهية للعلاقات بين الدول الأعضاء في المؤتمر 1999، واللذان وقع عليهما خلال المؤتمر إيذانا ببدء عضوية الكويت بـ «سيكا».

وتناقش القمة، التي انطلقت أمس وحضرها رؤساء 11 دولة من بينهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اضافة الى رؤساء دول وسط آسيا، قضايا إقليمية ودولية حالية إضافة إلى مسألة تحويل المؤتمر إلى منظمة دولية.

يذكر أن تأسيس «سيكا» يعود الى عام 1992، حيث أطلق الرئيس السابق لكازاخستان نورسلطان نازاربايف من على منصة الجمعية العامة الـ 47 للأمم المتحدة مبادرة بإنشاء مؤتمر إقليمي في آسيا لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

ويضم المؤتمر في عضويته حاليا 28 دولة منها ثماني دول عربية هي: الكويت ومصر وفلسطين والأردن والإمارات والعراق والبحرين وقطر وتسع دول مراقبة وخمس منظمات دولية بصفة مراقب من ضمنها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.