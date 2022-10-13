انتخب مجلس النواب (البرلمان) العراقي أمس، عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب الذي تنافس فيه مع منافسه الرئيس السابق برهم صالح.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» في بيان إن رشيد حصل على 162 صوتا، فيما نال صالح 99 صوتا واعتبرت 8 أصوات باطلة، بعد عدم حصول أي مرشح على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى للاقتراع.

وحضر جلستي التصويت 277 نائبا من أصل 329، ما يعني تحقق النصاب القانوني للانعقاد، شاركوا جميعا في عملية الاقتراع في ظل إجراءات أمنية مشددة، وقصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد.

وتنافس 40 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية بينهم خمس نساء، لكن المنافسة انحصرت في الجولة الثانية بين عبد اللطيف رشيد (78 عاما) المرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، وبرهم صالح (62 عاما) المرشح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.