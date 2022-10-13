دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة مشتركة مع لجنة العزاب ببلدية الكويت للتفتيش على العقارات المخالفة التي يقطنها عزاب في السكن الخاص.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الحملة اسفرت عن قطع التيار عن 150 عقارا بشكل كلي او جزئي في محافظتي الفروانية والجهراء.

ولفت الى ان وتيرة قطع التيار ستزداد مع تكثيف الحملات في هذا القطاع الى حين الحد من هذه الظاهرة.

واوضح ان هذه الحملات تأتي بناء على توجيهات لجنة العزاب وبمشاركة عدة هيئات حكومية للحد من ظاهرة العزاب، لافتا الى ان اللجنة منذ تأسيسها تقوم بعملها في تنفيذ القانون في التفتيش وتوجيه الانذارات واستدعاء اصحاب العقارات ومن ثم قطع التيار عن المخالفين في حال عدم الاستجابة للاجراءات.

ولفت الى انه يتم احيانا قطع التيار بشكل جزئي، إذ ان بعض ملاك العقارات يقومون بتسكين أسر في العقارات مع العزاب وهذا ما يتداركه أفراد الضبطية فيتم التحقق منه بالكشف بعد طلب الإذن.