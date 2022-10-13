قدم سفيرنا الجديد لدى فرنسا محمد الجديع أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سفيرا للكويت لدى الجمهورية الفرنسية.

وقال السفير الجديع لـ«كونا» عقب تقديم أوراق الاعتماد إنه نقل إلى الرئيس الفرنسي ماكرون تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأشاد السفير الجديع بمسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين الكويت وفرنسا وتميزها على جميع الاصعدة.

كما أكد حرص الكويت وتطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك وتحقيق كل ما من شأنه خدمة ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.