23 الجاري آخر موعد للتقديم على إعلانات الوظائف الإدارية في المؤسسة والهندسة والعلوم في «البترول الوطنية»

أحمد مغربي

قررت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تمديد فترة التقديم على إعلانات التوظيف في القطاع النفطي أسبوعين، وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر قدر من المواطنين للتقديم لتلك الإعلانات البالغ عددها 5 إعلانات توظيف.

ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء»، فإن آخر مدة للتقديم على الإعلانات سيكون في 23 الجاري بدلا من تاريخ 8 الجاري، وذلك لإعلان توظيف التخصصات الإدارية في مؤسسة البترول وأيضا الهندسة والعلوم الذي ستجريه شركة البترول الوطنية.

وذكرت ان «مؤسسة البترول» شددت على شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية ضرورة الاستعداد الكامل لإجراء الاختبارات الخاصة بالتوظيف وتهيئة القاعات وأجهزة الحاسب الآلي والتواصل مع المتقدمين عبر الهاتف والرسائل النصية.

ووفقا للمصادر فإن أعداد الوظائف الشاغرة في القطاع النفطي في حدود 500 موظف كحد أقصى، حيث تتركز أغلب الوظائف في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية.