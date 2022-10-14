تواصل شركة صوت الكويت للانتاج الفني استعدادها في تنظيم عدد من الحفلات الغنائية في قاعة البركة بـ«كراون بلازا الفروانية» يحييها عدد من المطربين في الخليج والوطن العربي، وستكون باكورة هذه الحفلات هي ليلة المطرب العراقي حسام الرسام والتي ستكون 21 الجاري وتتصدى لتقديمها الاعلامية حليمة بولند.



كما تستعد صوت الكويت لحفلات غنائية تنظمها منها حفل يضم كلا من المطربين اصيل هميم واوراس ستار ومحمود التركي، وحفل يضم سعد المجرد ومحمد فضل شاكر، وحفلات اخرى تضم يوسف العماني وخديجة معاذ وعلي صابر والمطربة رحمة رياض. وجار الاتفاقات حاليا مع عدد من المطربين لحفلات أخرى ستعلن عنها الشركة لاحقا.