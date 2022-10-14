مفرح الشمري



انتهت المخرجة وضحة السني من تسجيل الجزء الثاني من المسلسل الاذاعي «القصة» ظهر امس مع مجموعة من الممثلين منهم شيماء سليمان واسامة المزيعل ونسرين أحمد وكفاح الرجيب وحسين الحداد ومحمد جمال الشطي وحسين الرفاعي وعدد من الممثلين الشباب وهو من تأليف محمد الكندري ومدته 6 دقائق.



حلقات «القصة» تعتمد على مجموعة من القصص المنفصلة المتصلة بشخصيات متنوعة، حيث ستكون القصص ذات مواضيع اجتماعية وانسانية وعلمية مدعمة بالرسائل الهادفة ولن تخلوا القصص من جوانب التشويق والإثارة وكوميديا الموقف بحيث كل حلقة من حلقاته تحمل بين طياتها رسالة هادفة تتضمن التوعية والموعظة في كيفية التعامل مع الآخرين.



المسلسل تصدى لإخراج جزئه الاول محمد الحداد وهو يبث حاليا عبر اثير اذاعة الكويت، بينما الجزء الثاني سيبث مطلع نوفمبر القادم وتدور أحداثه حول مجموعة قصص متنوعة يتم التناول من خلالها العديد من المواضيع الاجتماعية الهادفة التي ترسل رسالة سامية للمتلقي وتكون ممزوجة بين الواقع والخيال العلمي وأيضا الكوميديا التي تعتمد على الموقف الدرامي وفي كل حلقة شخصيات وأحداث جديدة تعبر عن روح فكرة هذا العمل الإذاعي الاجتماعي.