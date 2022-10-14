القاهرة - سامي عبدالفتاح



تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر لجولة الحسم والإياب في دور الـ 32 لبطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية، بعد أن اجتازت الفرق الأربعة جولة الذهاب بأربعة انتصارات، وستكون البداية اليوم الجمعة في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، عندما يستضيف الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا فريق فلامبو البوروندي بملعب برج العرب، وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب 1/0.



وغدا السبت في السابعة مساء بتوقيت الكويت، يستضيف الأهلي بقيادة كريستيان كولر فريق اتحاد المنستيري التونسي في ملعب السلام بالقاهرة، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب 1/0.

وحصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع للمباراة، وبعد غد الأحد ستكون الثنائية المصرية في الكونفيدرالية بلقاء بيراميدز مع هلال الساحل السوداني في القاهرة، وفيوتشر مع كالون السيراليوني في القاهرة أيضا.