فيتامينات مفيدة للعظام والمفاصل

لا يوفِّر الطعام للجسم دائما الكمية اللازمة من الفيتامينات والمعادن، لذلك يجب تناولها على شكل مكملات إضافية.



وضمن هذا الإطار تشير د.ناديجدا فيتيسوفا، اختصاصية الغدد الصماء إلى أنه لكي تكون العظام والمفاصل قوية ومرنة، يجب أن يحصل الجسم على الكمية اللازمة من المواد المغذية.

والمقصود هنا بصورة خاصة فيتامين D وفيتامين K2 المسؤولان عن عملية تنظيم بناء النسيج العظمي.

والجرعة اليومية من فيتامين D يجب ألا تقل عن 500 وحدة دولية (وفي حالات معينة 2000-5000 وحدة دولية) وفيتامين K2 ألا تقل عن 50 ملغم.

كما يجب الانتباه إلى كمية الكالسيوم التي يحصل عليها الجسم مع الأطعمة التي يتناولها المرء، حيث يجب ألا تقل للبالغين عن 1000 ملغم وللمراهقين والنساء الحوامل عن 1500 ملغم.



وتقول: «يحصل الجسم مع الطعام في المتوسط على 400 ملغم من الكالسيوم في اليوم.

لذلك يجب تناول مكملات من الفيتامينات والمعادن لتكملة النقص. ويعتبر كوليكالسيفيرول (فيتامين D3) أحد أشكال فيتامين D الأكثر فاعلية وأمانا وسهولة على الهضم.

وكذلك ميناكينون-7 (فيتامين К2). والجمع بين الاثنين يساعد على توزيع الكالسيوم في الجسم بصورة متوازنة».



وتشير الخبيرة إلى ضرورة تناول الكولاجين المتحلل وحمض الهيالورونيك للحفاظ على صحة المفاصل، مذكرة بأن الجسم ينتج من الأحماض الأمينية التي يحصل عليها من الطعام أنواعا مختلفة من الكولاجين، ولكن مع التقدم في العمر يقل إنتاجه لها.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»