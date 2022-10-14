أكدت الكويت حرصها على تمكين ودعم المرأة لتكون شريكة للرجل في دفع عجلة التنمية والنهضة الحضارية في ظل ما تشهده الدولة من بيئة تشجع النساء على ممارسة العمل بكافة أشكاله.



جاء ذلك في بيان للكويت ألقته الملحقة الديبلوماسية أنائيس الأستاذ أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى).



وأشارت الاستاذ الى التعاون الوثيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدة تطلع الكويت للمشاركة بكافة الجهود الدولية والاقليمية الرامية لدفع وتمكين المرأة قدما.



وقالت ان رؤية (الكويت 2035) وخطة التنمية الوطنية أتت مواكبة لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الخامس المتعلق بدعم المساواة بين الجنسين والذي يتطلب الاستعانة بخبرات ومواهب المرأة دعما لمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.



وذكرت ان المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ومشاركة المرأة بشكل متكامل ومتساو في الاقتصاد أمر حيوي وأساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة المترابطة والمتشعبة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.