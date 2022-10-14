عمولة المواقع



هل يجوز أخذ عمولة عن الإعلانات في بعض المواقع والتطبيقات؟



٭ إذا لم يكن للاشتراك في ذلك الموقع رسوم يدفعها المشترك أو من يشترك عن طريقه، وكل ما يتصفحه حاليا من المحاذير الشرعية فلا حرج عليه في أخذ عمولة على التصفح أو عمولة على جلبه لمشتركين لتصفح إعلانات الموقع، أما إن كان المشترك يدفع رسوما عند الاشتراك ونحوها من أجل تصفح الإعلانات والتكسب من ورائها فهذا حرام.



الاتكاء عند قراءة القرآن



امرأة تسأل عن كونها لا تستطيع الجلوس إلا وهي ممددة ساقيها أو متكئة وهي تقرأ القرآن، فهل يجوز ذلك؟



٭ نعم يجوز للمرأة التي لا تستطيع الجلوس إلا وهي ممددة ساقيها أو متكئة أن تقرأ القرآن وهي في هذه الحال.



الأفضل الطهر



هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء وعندما أكون حائضا؟



٭ يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير وضوء إذا كان يقرأ من حفظه، أما إذا كان من المصحف فالأفضل أن يكون متطهرا ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن كذلك.



الشفع والوتر



هل يجوز صلاة الشفع والوتر معا فتكون مثل صلاة المغرب؟



٭ نعم يجوز ويشرع ذلك ولكن يكتفى بتشهد واحد فقط ويكون في آخر ركعة.



أراضي الدولة



ما حكم من يأخذ من أراضي الدولة دون إذن؟



٭ لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أراضي الدولة دون إذن، لأنها أموال عامة لا يجوز لأحد أن يقتطع منها أو يأخذ منها من دون مسوّغ قانوني.