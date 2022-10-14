العقيلي: النفاق الأصغر أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالفها من الغدر والخيانة .. حلاوة في حديثهم قباحة في بواطنهم

المرداس: المنافق يعيش بوجهين متناقضين فهو يبطن المكر والخديعة والحيلة خلافا لما يظهره من الحب والتسامح والخير

المنافق من أخطر أصناف الناس على المجتمع، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل معهم، فوعودهم ما هي إلا هباء منثورا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا تحدثوا كذبوا، يضمرون الحقد ويبطنون البغضاء للناس ويتسترون بالإيمان المزيف. عن المنافقين وانواعهم وخطرهم يحدثنا علماء الشرع:



في البداية يؤكد الشيخ يحيى العقيلي ان النفاق آفة الآفات ورأس الفتن والمؤامرات، الداء العضال والسم الزعاف الذي أوهن بناء الأمة المسلمة ونخر السوس في أسوارها ويسّر للأعداء اختراقها والمكر بها، ولقد تحدث القرآن عن النفاق والمنافقين في مواضع كثيرة، في سبع سور مدنية من ثلاثين سورة استغرق ذلك قرابة ثلاثمائة وأربعين آية، ونزلت سورة التوبة التي سميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت احوالهم وبينت أسرارهم وأساليبهم لتحذير المجتمع المسلم من خطر هذا العدو الهادم الذي يحاربهم من داخلهم ويسعى إلى تدميرهم خلسة وخفية حين لا تراه الأعين ولكن تكتشفه بصائر أولي الالباب.



ولفت العقيلي إلى حقيقة النفاق بأن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، فقد يبطن الكفر ويظهر الإيمان وقد يبطن الكراهية ويظهر المودة، وقد يبطن الحقد والغل ويظهر الفرح والسرور وقد يبطن الشر ويظهر الخير الى غير ذلك مما هو مثله. كما ان النفاق قسمان: نفاق اكبر وهو النفاق الاعتقادي بأ يظهر الإنسان انه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ويبطن في قلبه الكفر بذلك أو بعضه، وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله وميلهم إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام والمسلمين، وهم كما ذكرهم القرآن الكريم (في الدرك الأسفل من النار) ولهم من الصفات الذميمة العديدة التي ذكرها الله تعالى في كتابه.



صفاتهم



ومن صفات المنافقين من النوع الأول بين الشيخ العقيلي انهم بخلاء أذلاء سفهاء، ظواهرهم جميلة بقوة أبدانهم وجمال ثيابهم وحلاوة حديثهم، وبواطنهم قبيحة ممتلئة بالكبر والحسد والرياء وسائر الأمراض النفسية (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنّى يؤفكون) ومن صفاتهم الادعاء الكاذب (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) ومن أفعالهم الدنيئة السخرية من المؤمنين (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون).



من صفاتهم التحاكم للأهواء وترك الشريعة الا بما يوافق أهواءهم (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون).



وكذلك من صفاتهم السعي لنشر الفاحشة والفساد والمنكر بين المسلمين (يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) وكذلك من صفاتهم الفرح بمآسي المسلمين والحزن عند انتصاراتهم (إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون) وايضا من صفاتهم موالاة اليهود والنصارى والخضوع والتذلل لهم (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة....الآية).



أما النوع الثاني فهو النفاق الأصغر وهو النفاق العملي بأن يظهر الانسان علانية صلاحه ويبطن ما يخالفها من الغدر والخيانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصل منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر» رواه البخاري ومسلم.



وحذر العقيلي المسلم بأن يحذر من خصال النفاق واسبابه ومخالطة أهله حتى وإن سلمه الله من النفاق الاعتقادي فليحذر من خصال النفاق العملي وتجنبها ليبرأ دينه وعرضه.



من جهته، يقول الشيخ د.خالد المرداس: يعلمون أنهم منافقون، قبل البداية في الكلام اطرح سؤالا: هل نحن منهم؟ فمهما تلون المنافقون الا أنهم مكشوفون ظاهرون بائنون يعرفهم المؤمنون: انطلاقا من قول الله تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون).



وقوله تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم).



وقوله تعالى: (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون).



النفاق هو من اخطر الادواء على القلوب وقد يتسلل اليها بقصد او بغير قصد لذا يجب تطهير القلب من النفاق ومن العلامات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم.



في الحديث: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد أخلف وإذا خاصم فجر»، فمن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها لذا وجب على كل فرد منا ان يتفقد نفسه ليطهرها من اصعب داء ومرض يصيب الانسان، اذا تحدث فعليه ان يصدق وان يكون واضحا حتى لا يجعل الريبة والشبهة والشكوك في حديثه فيظن الناس به السوء ويظنون به الكذب وكذلك كم نسمع ونرى ونعيش عهودا لكنها لا تنفذ ولا يوفى بعهدها بل يكون التخلف والتنصل عن العهود والأدهى والأمرّ أن يعلم الانسان انه على باطل وانه مجانب للحقيقة والصواب ثم هو يكابر ويكابر حتى يقع في الفجور وقت الخصومة بل ويزيد في الفجور حتى لا يجعل لنفسه مخرجا منها ولا ننسى أن المنافق أو من وقع في النفاق يعيش بوجهين متناقضين فهو يبطن المكر والخديعة والحيلة والخداع خلافا لما يظهره من الحب والخير والتسامح وحب الدين وشعائر الاسلام بل كل ذلك مجرد تمويه وخداع الغير.



المنافق هو من أسوأ الناس مكانة ومنزلة: كما أخبر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قائلا (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار). فهو مبغوض في الدنيا ونازل الى اسفل الدركات في الاخرة، والمنافق إذا وجد له من يوافقه الهوى والطباع يأخذ يجتمع بهم ويألفهم حتى تتوثق الصلات بينهم، فقال الله فيهم (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) وجد المنافق له شبيها ومثيلا في المكر والسوء فأخذوا يفسدون في الارض وبين عباد الله حتى استطاعوا ان يدخلوا الشكوك والشبهات الى دين الله عزوجل، وتراهم ايضا بل وتعرفهم بلحن القول زورا وبهتانا وعدوانا على الله ورسوله وعلى المؤمنين، حديثهم الغيبة والنميمة والزور والكذب وعهدهم الخيانة والغدر، وخصومتهم تعدّ وطغيان وجبروت يسعون في الارض فسادا ودمارا.



فالنفاق خطير جدا قد يكون مع الإنسان وملازما له وهو يحسن الظن بنفسه، ولكن لسان الحال أشد فتكا وإضرارا.



قال الله تعالى: (وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين).



بلاء مستطير



هكذا هم المنافقون كلما نصحهم المصلحون الصادقون تمعروا وتضايقوا ورددوا قول الله عز وجل: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) يدعون الاصلاح وهو بعيد عنهم وعن طريقه وطريقتهم.



في الختام لا شيء أخطر على الناس من ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويذهب الى الآخرين بوجه آخر مغاير.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه لا يرفع النفاق إلا بالتقوى والخشية وبمراقبة الله عز وجل، ومعرفة صفاته جل وعلا بأنه (سميع، عليم، بصير، قدير محيط).



ختاما: قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر» ولا ننسى الدعاء لأنفسنا أن يسلمنا الله عز وجل من هذا الداء الخطير والبلاء المستطير، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من الوقوع فيه.