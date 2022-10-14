السورة تتحدث عن ثلاثة أنبياء استسلموا لله تعالى بما أخذوا من قرارات ظنوها بعيدة عن الحق ثم عادوا الى الحق (حسنات الأبرار سيئات المقربين)، وهي قصة داود وقصة سليمان وقصة أيوب عليهم السلام، وقصة أيوب تذكّر برحمة الله عز وجل، عندما أعطى داود وسليمان الملك، ومع ذلك كان نعم العبد سليمان ان كان كثير الرجوع الى الله والإنابة إليه، فتلقاهم الله تعالى وامتدحهم بأنهم أوابون كثيرو الرجعة الى الله، فامتدح الله تعالى داود وسليمان وايوب لذلك.



فلنعود ألسنتنا على ذكر الله وكثرة الاستغفار، فالأنبياء كانوا يستعظمون الأمر ويعتبرونه ذنبا وان كان ليس ذنبا. وقد اختلف الناس في ذنب داود وقال ابن كثير: قصة مأخوذة من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وان يرد علمها الى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق ايضا، ونحن نتوقف فيما توقف عنه الله ولا نمشي مع الروايات الاسرائيلية حيث يتهمون داود على الخصوص لأن عيسى من ذريته حتى يتهموا عيسى عليه السلام، فيبشر الله عز وجل داود (فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مئاب)، ان له يوم القيامة قربة لتوبته وعدله التام في ملكه، فأعددنا له حسن المصير في الآخرة.



عدل الله



(يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى)، هذا ميثاق الحاكم وميثاق الحكم، فاحكم بين الناس بالعدل والانصاف ولا تتبع الهوى في الأحكام فيضلك ذلك عن دين الله وشرعه لأن الانسان اذا اتبع هواه نسي أن له ربا سيلقاه.



(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا.. الآية)، هذه الآية مثيلتها في سورة المؤمنون (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون)، فتعالى الله الملك الحق الذي لم يخلق الكون عبثا وخلقه بحكمة بالغة، لذلك من تعظيم الله عز وجل ان يعظم الانسان وجوده في هذه الحياة ولا يبعثرها في العبث والهوى، فالإنسان موجود بهدف توحيد الله وان تمكن من نفع نفسه ونفع الناس، وهذه رسالة أحملها لكل أم وكل مربية وكل طبيبة وكل عاملة «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».



لا يستوون عند الله



(أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار)، الآية تبين تمام عدل الله عز وجل وتفاوت بين المؤمن والفاجر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ام المفسدون في الأرض، ام نجعل اهل التقوى المؤمنين كالفجار والكافرين؟ التسوية غير لائقة بحكم الله، فلا يستوون عند الله بل يثيب الله المؤمنين الاتقياء ويعاقب المفسدين الفجار.



كتاب مبارك



هذا الموحى به إليك ـ يا محمد ـ كتاب أنزلناه اليك مباركا ليتفكروا في آياته وليتذكر اصحاب العقول السليمة بما كلفهم الله به، فيخاطب الله اهل العقول السليمة ولا يخاطب من عطل مخه، ان الله تعالى اخبرنا بأن هذا الكتاب يعود بفائدته على اصحاب العقول السليمة، قال ابن تيمية «ان صحيح المنقول لا يخالف صحيح المعقول»، فزيدوا من حسناتكم بتلاوة وتدبر وحفظ كتاب الله، فبركة القرآن الكريم لا حدود لها، فلنجعل لأنفسنا ختمة تفسير كتاب الله لاستجلاب بركة القرآن وحصول الايمان وحسن التدبر والتأمل في آياته.



(ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)، امتدح الله عز وجل واثنى على عبده الأواب الكثير الانابة والرجوع الى الله، وهبنا لداود ابنه سليمان فأنعمنا به عليه نعم العبد سليمان، ثم يخبرنا الله عز وجل عن موقف حدث لسليمان (إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد)، اذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة لخفتها فمازالت تعرض عليه حتى غابت الشمس ونسي سليمان صلاة العصر، فأخذ سليمان يلوم نفسه وقال انني آثرت حب المال عن ذكر ربي حتى غابت عن عينيه (حتى توارت بالحجاب)، (ردوها عليّ وطفق مسحا بالسوق والأعناق)، ردوا علي الخيل التي عرضت من قبل فأخذ يمسح سوقها واعناقها، وقال مفسرون واختاره ابن كثير انه نحر هذه الجياد وقدمها في سبيل الله، والدلالة ان المسح لغة هو القطع واللفظة تحمل المعنيين المسح والقتل.



ألقيت هذه المحاضرة



في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء