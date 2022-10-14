(قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً).



القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية السابقة وهو القيم عليها، فالحق فيها ما أحقه والباطل ما أبطله وهو قيم، أي معتدل خال من الإفراط والتفريط في التكاليف والأحكام، ثم بيّن الله عز وجل أسلوبا من أساليب الدعوة والتربية وهو الترغيب والترهيب (الإنذار والوعيد) ويقابله (البشائر والجزاء الحسن).



فالإنذار دائما ما يكون لمن عصى الله وكذّب برسوله فيناله البأس الشديد في نار جهنم، أما البشرى فتكون لعباد الله الصالحين الذين آمنوا بالكتاب وعملوا بما فيه فكان جزاؤهم هو الجزاء الحسن في جنات النعيم.