أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، للتعامل مع التهديد «غير العادي» للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية في سورية.



وجاء الإعلان عبر بيان نشره موقع البيت الأبيض، أوضح فيه أن الوضع في سورية «يقوض» حملة هزيمة تنظيم «داعش»، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.



وأضاف البيان، أن نتائج تلك الإجراءات لاتزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذا يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي «13894»، المؤرخ في 14 من اكتوبر 2019، لمدة عام إضافي.



وفي بيان مشابه، مدد بايدن حالة الطوارئ الوطنية العام الماضي في 8 من اكتوبر 2021، وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أقر القانون في 14 من اكتوبر من العام 2019، بإعلانه حالة طوارئ وطنية، وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، للتعامل مع التهديد «غير العادي» للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.