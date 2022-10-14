قتل 18 جنديا على الأقل وأصيب 27 آخرون بجروح امس جراء تفجير بعبوة ناسفة استهدف حافلة عسكرية قرب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري، في حصيلة دموية تعد من بين الأعلى في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.



وقال المصدر العسكري «تعرضت صباح امس حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقا ما أدى إلى استشهاد 18 عسكريا وإصابة 27 آخرين».



وحصل الاستهداف وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة الصبورة عند أطراف العاصمة السورية، على الطريق الدولي المؤدي الى لبنان.



من جهة أخرى، قتل ثلاثة مدنيين سوريين جراء تجدد الاشتباكات بين الفصائل المنتشرة بريف حلب الشمالي، والتي أسفرت أيضا عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف هؤلاء المسلحين، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري امس.



وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصادر أهلية قولها، إن الاقتتال المستمر بين الفصائل المسلحة ما يسمى (الجبهة الشامية) وما يسمى (فرقة الحمزة)، أسفر عن مقتل 17 مسلحا وإصابة 31 آخرين من الطرفين، ومقتل ثلاثة مدنيين جراء القصف العشوائي المتبادل بين التنظيمين المسلحين.



وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات توسعت إلى مناطق عدة في ريف حلب، واستخدم فيها المسلحون الدبابات والمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة والمتوسطة، ما أضطر الأهالي إلى الاختباء ضمن أقبية المنازل وإغلاق المحال التجارية والمدارس.



وبينت المصادر أن المدنيين ضاقوا ذرعا من ممارسات الفصائل المسلحة المنتشرة في مناطقهم التي أصبحت مدن أشباح نتيجة الفوضى والانفلات الأمني والاستيلاء على أراضي ومنازل المواطنين واختطاف العديد منهم وابتزاز ذويهم للإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.