يعقوب العوضي



نظم اتحاد كرة اليد مساء أول من أمس قرعة مسابقاته للموسم الجديد التي تضم كأس السوبر والدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى، حيث سينطلق الموسم ببطولة كأس السوبر 28 أكتوبر الجاري والتي تجمع 4 فرق هي الكويت والفحيحيل وكاظمة والسالمية، وستقام بنظام خروج المغلوب، حيث تفتتح بمواجهة السالمية (وصيف الكأس) مع كاظمة (وصيف الدوري)، ثم مباراة الكويت (بطل الدوري الموسم الماضي) مع الفحيحيل (ثالث الكأس).



وسيبدأ الدوري الممتاز 3 نوفمبر المقبل ويفتتحه الفحيحيل مع اليرموك، والكويت مع الصليبخات، بينما تفتتح منافسات دوري الدرجة الأولى في 26 الجاري بلقاءين التضامن مع الجهراء، ثم النصر مع منتخب الناشئين.



وأقيمت القرعة بحضور أمين سر الاتحاد قايد العدواني وعضو مجلس الإدارة فؤاد البلوشي وممثلي الأندية المشاركة.

وتقام بطولة الدوري الممتاز بنظام النقاط من قسمين كما هو الحال مع دوري الدرجة الأولى.



من جانب آخر، أعلن الاتحاد أن تسجيل المحترفين مستمر طوال الموسم في حال تعاقدت الأندية مع محترفين اثنين منذ انطلاق البطولات المحلية، وفي حال تم التعاقد مع واحد فقط ينتظر النادي فترة الانتقالات الشتوية لتسجيل أي محترف جديد، وكذلك الحال إن لم يتم تسجيل أي محترف منذ البداية.



وأكد قايد العدواني أن الاتحاد يعمل من أجل مصلحة كرة اليد الكويتية، مشيرا إلى أن مشاركة منتخب الناشئين بدوري الدرجة الأولى في البطولات المحلية بمنزلة إعداد مبكر وطويل للأزرق الصغير.



وأضاف: هدفنا رفع مستوى لعبة كرة اليد، والوصول بها إلى أعلى مراحل التنافس، وبالتالي رفع مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل.



من جانب آخر، تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المدرب الصربي «بوزو» والذي سيصل إلى البلاد اليوم لمباشرة مهامه مع الأصفر.