الدوحة - فريد عبدالباقي



رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريق الكويت للمنافسة على لقب أفضل ناد بالمسابقات المحلية والقارية بمنطقة غرب آسيا خلال سبتمبر الماضي.



وضمت قائمة الترشيحات إلى جانب الكويت كلا من فرق الوكرة القطري والجزيرة الإماراتي والشباب والهلال السعوديين وظفار العماني والفيصلي الأردني وشباب الظاهرية الفلسطيني والخالدية البحريني وجبلة السوري والبرج اللبناني باعتبارها أفضل الأندية حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية بمنطقة غرب آسيا خلال سبتمبر 2022.



ويستمر التصويت على الجائزة حتى الغد.