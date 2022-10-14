آلاء خليفة



نظم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، متمثلا بقسم البحوث والدراسات والتوعية المجتمعية بجامعة الكويت، ندوة بعنوان (أخلاقيات الذكاء الاصطناعي)، وذلك يوم الثلاثاء 4 أكتوبر في جامعة الكويت، وحاضر فيها م.ناصر الأستاذ، وذلك بحضور مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر فاطمة بهمن ومراقبي ورؤساء أقسام المركز ومجموعة من مديري وموظفي إدارات ومراكز مختلفة في جامعة الكويت.



هذا ، وقد عرف المحاضر م.ناصر الأستاذ الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وآثاره، وركز على التزييف العميق والصندوق الأسود والهجمات على الذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية وتحيز الخوارزميات مع اتخاذ القرارات من قبل الذكاء الاصطناعي وأهمية وضع الضوابط والقوانين.



وفي ختام الندوة تم تكريم م.ناصر الأستاذ من قبل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.



الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي يحرص المركز على تقديمها لنشر الوعي الثقافي والعلمي والتكنولوجي لجميع فئات المجتمع.