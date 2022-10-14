الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن منظمو كأس العالم قطر 2022، عن مجموعة من الإجراءات لإدارة وتنظيم عملية النقل خلال البطولة، لضمان تجربة سلسة لجمهور مونديال قطر، في ضوء التوقعات بتوافد مئات الآلاف من المشجعين من أنحاء العالم.



وأكد المدير التنفيذي لعمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث م.عبدالعزيز المولوي، أن اللجنة عملت مع جميع شركاء النقل في قطر لوضع خطط الوصول للملاعب والمنشآت في كأس العالم من استادات وفعاليات مصاحبة، وقد تمت تجربة هذه الخطط خلال فعاليات سابقة من مباريات وأحداث عالمية في قطر، وقد وضعنا الدروس المستفادة من خلال هذه الفعاليات ووصلنا لمرحلة واثقين كل الثقة من أننا سوف نقدم أفضل عمليات خلال البطولة.



هذا، ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأندية القطرية للتقدم بطلب من أجل الحصول على أموال من صندوق قيمته 209 ملايين دولار تم تخصيصها إلى الفرق التي يشارك لاعبوها في «مونديال قطر».



وستحصل الأندية المعنية على أجر يومي يقدره «فيفا» بنحو 10 آلاف دولار، طالما أن 832 لاعبا تم اختيارهم من أجل تمثيل المنتخبات في المونديال التي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، والصندوق، الذي وافق عليه «فيفا» واتحاد الأندية الأوروبية عام 2015، يكافئ أيضا الأندية التي ساعدت في تطوير لاعبي كأس العالم.



ويتم توزيع حصة كل لاعب في الصندوق على الأندية التي لعب لها العامين الماضيين.



ومن المتوقع أن يشارك في كأس العالم 7 محترفين هم: الغاني أندريه آيو، والأسترالي ترينت ساينسبري مدافع الوكرة، والإيرانيين محمد حسين كنعاني، وأميد إبراهيمي لاعبا الأهلي والوكرة، والتونسيان فرجاني ساسي، ويوسف المساكني لاعبا الدحيل والعربي، المغربي بدر بانون مدافع نادي قطر، بالإضافة إلى لاعبي منتخب قطر.