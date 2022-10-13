ناصرالعنزي

تغلب الجهراء على الساحل بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري زين الممتاز مساء اليوم الخميس، وبتلك النتيجة يرتقي الجهراء الى المركز الرابع مؤقتا بعشر نقاط، فيما يقبع الساحل في المركز الأخير بنقطتين.

تقدم الجهراء في الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء نفذها بإتقان محترفه رودريغو خلاف ما كانت عليه مجريات اللعب بعد ما بذل الساحل جهدا طيبا وشرع مبكرا في تنفيذ هجمات سريعة لم يكتب لها النجاح

حيث قام افراد خط الوسط وتحديدا احمد غازي وليوناردو في ايصال الكرة للمهاجمين جيوفاني وحمد الحبسي، فيما تصدى حارس الجهراء بدر الصعنون للكرات الخطرة.

‫وكذلك الجهراء نظم هجمات خاطفة بغية الوصول لمرمى الحارس حمد الخالدي عبر الثلاثي محمد باجيه وعمر زكري وفهد سعد لكنها لم تصل إلى درجة الخطورة إلا في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني أجرى كلا المدربين ساندي ومحمد ادهيليس لانعاش خطوطهما ولم يتمكن كلا الفريقين من الوصول للمرمى بسبب كثرة أخطاء التمرير والتمركز الصحيح وسنحت فرصة ثمينة للساحل لتعديل النتيجة فرط فيها أحمد غازي وهو قريب من المرمى، وفي الوقت بدل الاضافي انقذ بدر الصعنون مرماه من كرة خطرة من قدم فيصل عجب مواصلا تألقه في الدوري.

أدار المباراة عمار اشكناني وأجاد في إدارتها.