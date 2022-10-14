تنتشر ملصقات في كل مكان بأزقة مدينة نابلس القديمة لتخلد ذكرى شبان فلسطينيين قتلوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، في تذكير لا مفرّ منه بتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الماضية.

وبعد هدوء نسبي على مدى سنوات، قتل ما يزيد على 100 فلسطيني من الضفة الغربية العام الجاري معظمهم منذ أواخر مارس 2022، خلال حملة قمع في أعقاب سلسلة هجمات دامية في الشوارع نفذها فلسطينيون في إسرائيل وأودت بحياة 19 شخصا.

وقال إبراهيم رمضان محافظ نابلس لـ «رويترز»: «الوضع في الضفة الغربية سيء وهو أكثر سوءا مما كان عليه خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى انهيار تام لثقة الشبان بسبب المواجهات اليومية مع قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.

وأضاف رمضان «هذه الأيام ليس لأحد سيطرة على المجموعات المسلحة في الشارع».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. ويؤيد رئيس الوزراء يائير لابيد حل الدولتين الذي يقيم دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل التي احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967.

ولكن مع التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في مناطق تقع في قلب أي دولة مستقبلية، فقد تقوض إلى حد كبير الإيمان بالحل السياسي بين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف في مدن مثل نابلس وجنين.

وقال علاء النابلسي، الذي قتل ابنه إبراهيم (18 عاما) في اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة في التاسع من أغسطس الماضي «الشباب الي من جيل إبراهيم ما في أمامهم أي أفق سياسي».

وبالنسبة لمعظم الناخبين الإسرائيليين، الذين يركزون بشكل أساسي على ارتفاع تكاليف المعيشة، تظهر الاستطلاعات أن القضية الفلسطينية لا تحظى باهتمام انتخابي كبير، في حين تخرج دعوات لتشديد الإجراءات الصارمة من بين المستوطنين في الضفة الغربية.

وفي الوقت الحالي، وبالنظر إلى الانقسامات الفلسطينية، يتوقع البعض تكرار الانتفاضتين، في الثمانينيات وأوائل القرن الحالي.

وفي غياب ما يشير إلى حل سياسي أوسع للصراع، فإن التركيز الرسمي ينصب على السيطرة ويلخصه التعبير المستخدم لوصف نهج جيش الاحتلال «جز العشب».

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس مؤخرا «كل من يريد تنفيذ هجمات بالرصاص وقتل مدنيين إسرائيليين هو في مرمى نيراننا».