القاهرة - هناء السيد

أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكار ورفض الأمين العام أحمد أبوالغيط لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار "أوبك بلس" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الاعضاء في المجموعة.

وقال المتحدث إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة ازاء القضايا السياسية الاقليمية والدولية.