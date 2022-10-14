قدم سفير الكويت الجديد لدى بلجيكا نواف العنزي أوراق اعتماده إلى الملك فيليب ملك بلجيكا سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى المملكة.

وقالت سفارتنا في بروكسل في بيان تلقت «كونا» نسخة منه اليوم، إن السفير العنزي نقل خلال المراسم التي جرت في القصر الملكي بالعاصمة بروكسل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الملك فيليب.

وأعرب السفير العنزي عن تطلعه إلى العمل مع الجانب البلجيكي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

ورافق سفير الكويت خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد أعضاء البعثة الديبلوماسية الكويتية في بروكسل اللواء ركن طيار دخيل المطيري رئيس المكتب العسكري، ونائب رئيس البعثة المستشار عبدالعزيز القدفان، والسكرتير الأول حسن أبوالحسن.