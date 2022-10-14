قدم سفيرالكويت الجديد لدى كمبوديا محمد الهاجري أوراق اعتماده إلى الملك نوردوم سيهاموني ملك كمبوديا سفيرا مفوضا فوق العادة للكويت لدى المملكة.

وقالت سفارتنا في بنوم بنه في بيان اليوم إن السفير الهاجري نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى ملك كمبوديا.

وأضافت أن ملك كمبوديا حمل السفير الهاجري تحياته الشخصية وأطيب تمنياته لصاحب السمو وسمو نائب الأمير وولي العهد.

وأشار البيان إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ثم تبادل الجانبان الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق أواصر العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، مبينا أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد جرت برفقة السكرتير الأول في السفارة محمد الحشاش، وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون القصر الملكي ومدير التشريفات الملكية ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا.