قتل فلسطينيان اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان «نقل شهيدان إلى مستشفى جنين الحكومي».

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية مستمرة في مخيم جنين للاجئين.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن «قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي».