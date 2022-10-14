ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة بعدما تراجعت بقوة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأعلن بنك الشعب الصيني في منشور على صفحته الرسمية على "وي شات" هذا الأسبوع أن عدد المعاملات التي تمت باستخدام اليوان الرقمي بحلول نهاية الصيف، بلغت 360 مليون معاملة بقيمة 14 مليار دولار داخل 15 مقاطعة صينية، مما يمهد لانتشار مشروع العملة الرقمية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وصعدت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بنسبة 3.07% إلى 934.85 مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".

وارتفعت البيتكوين بنسبة 1.31% عند 19619.50 دولار، في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

وزادت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 2.74% إلى 1322.06 دولار، كما صعدت الريبل 2.46% إلى 49.95 سنت.



